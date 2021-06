Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes se sont rassemblées pour participer à la Marche des drapeaux malgré les menaces proférées par les organisations terroristes et les condamnation de la Liste arabe, de Ra’am et de Meretz. L’itinéraire en avait été modifié après concertation entre la police et les organisateurs. Lire la suite sur lphinfo.com