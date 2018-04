Des membres du Congrès appellent l’armée US à acheter l’Iron Dome (Israël).

Des dizaines de membres du Congrès américain ont demandé à l’armée américaine d’examiner immédiatement l’achat de systèmes d’interception de roquettes à courte portée Iron Dome en provenance d’Israël. Dans une lettre adressée à la Chambre, la sous-commission sur la défense cosignée par 40 membres du Congrès, Grace Meng (Démocrate, New York) et Peter Roskam (Républicain, Illinois) réclament également un budget de 500 millions de dollars pour soutenir le projet d’achat de systèmes israéliens de défense contre missiles et roquettes au cours de 2019.Lire la suite sur israelvalley.com