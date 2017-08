Plus d’une centaine de mathématiciens, physiciens, informaticiens, universitaires et chercheurs ont participé au Congrès de Mathématiques ‘ACA 2017: Applications of Computer Algebra’ qui s’est tenu au Centre académique Lev de Jérusalem.

La 23e conférence de ACA a été consacrée aux travaux du mathématicien écossais Jonathan Michael Borwein, décédé en 2016. L’événement ACA a lieu chaque année dans un pays différent. Il s’est déroulé pour la première fois en Israël, dans le campus du JCT (Jerusalem College of Technology) sur la proposition du Professeur Noah’ Dana-Picard, président de la ‘Chaire pour la recherche en mathématiques ».

Au cours du congrès, qui a duré cinq jours, six conférences ont été données en séance plénière à l’ensemble des participants. En parallèle ont été présentées des applications dans divers domaines liés à la science et à la technologie : astronomie, recherche spatiale, mécanique quantique, physique, médecine, traitement d’images etc. Une autre partie de la conférence a été consacrée à l’enseignement des mathématiques et de l’informatique à tous les niveaux.

Le ministre des Sciences et de la Technologie, Ophir Akounis (Likoud), est intervenu pour saluer l’événement et souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous ceux qui avaient fait le voyage pour y prendre part. Il a souligné dans son discours que ‘c’était un honneur pour l’Etat d’Israël d’accueillir un congrès de cette importance pour la première fois’.

Le Pr Dana-Picard a déclaré : « Notre collège académique a été fondé il y a 69 ans par le Professeur Lev qui a démarré avec vingt étudiants, dans le domaine de l’électro-optique. A l’époque, cette science était encore inconnue alors qu’elle est aujourd’hui incontournable.