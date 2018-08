Des Juifs posent une plaque sur la maison de Jeremy Corbyn

Un groupe d’activistes juifs a réalisé un acte de protestation contre Jeremy Corbyn. Un nouveau développement qui intervient sur fond de sévères accusations d’antisémitisme à l’encontre du dirigeant du Labour et de l’opposition en Grande Bretagne.

La pancarte, accrochée sur la façade de la maison de Corbyn, affiche l’inscription:”Le siège londonien du Hamas, du Hezbollah, de l’IRA et du Kremlin”.

Sur une autre ligne, on peut lire:”Requêtes à Jeremy Corbyn” et entre parenthèses:” Aux négationnistes de la Shoah et de l’antisémitisme, veuillez utiliser l’entrée de derrière”.

La pancarte renferme le résumé des accusations contre Corbyn. Ce dernier s’est exprimé par le passé en faveur du Hamas. Il a rencontré les terroristes du Hezbollah et de l’IRA (le mouvement de résistance terroriste irlandais). Il a également été accusé d’être un agent secret russe. Plus récemment, il s’est fait épingler pour des propos sévèrement antisémitisme et pour avoir banaliser la Shoah.

SOURCE: CFCA