Des juifs du Pérou fuient l’épidémie et les émeutes pour Israël

Un groupe de 37 membres de la communauté juive péruvienne s’est envolé pour Israël sur un vol charter spécial. Dans un contexte de pandémie croissante de COVID-19 dans leur pays d’origine et des émeutes de rue qui ont éclaté en raison d’une pénurie de nourriture et de soins médicaux.

Vendredi dernier, le groupe en provenance du Pérou a atterri à l’aéroport Ben Gourion et, comme tous les autres nouveaux arrivants, a été contraint à un confinement de 14 jours. Le vol a été organisé par l’International Fellowship of Christians and Jewish, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour renforcer le soutien et faciliter l’immigration en Israël.

Le gouvernement péruvien a imposé des règles strictes et interrompus la plupart des vols. Malgré cela, en raison de l’économie à la traîne du pays, beaucoup sont descendus dans la rue pour protester et pour essayer de quitter des villes comme la capitale, Lima.

«Nous devons rester confinés à la maison. De la fenêtre de notre maison, nous pouvons voir les émeutes se produire à l’extérieur », a déclaré Gabriel Shnaider Ackerman, 20 ans, qui était à bord du vol spécial.

Le Pérou en proie à une crise grave: Épidémie et émeutes

Le Pérou subit la deuxième épidémie de coronavirus en importance en Amérique latine après le Brésil, avec plus de 200 000 cas confirmés et 5 700 décès, selon le ministère péruvien de la Santé. Près de la moitié des cas se trouvent à Lima, où vit la plupart des 2 000 juifs du pays.

«Les habitants de Lima sont dans un état de tension très élevé», a déclaré Gustavo Gakman, directeur de la division de l’Amitié internationale des chrétiens et juifs d’Amérique latine, d’Espagne et du Portugal.

« C’est un pays qui était en situation de crise financière avant même la pandémie de coronavirus », a-t-il déclaré. «Maintenant, la situation n’a fait qu’empirer pour la population civile. Leur capacité de sortir et d’aller travailler a été interrompue et le système de protection sociale dans le pays est limité. »

D’autres juifs du Pérou devraient arriver en Israël dans les prochaines semaines.