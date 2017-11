Des Israéliens se font émettre des “passeports palestiniens” pour visiter le Liban

Alors que le Liban est toujours techniquement en guerre avec Israël, des groupes de touristes israéliens de confession chrétienne se rendent régulièrement en pèlerinage sur des sites religieux libanais, rapporte le quotidien israélien Haaretz. Selon le quotidien israélien, ce sont des centaines de pèlerins qui sont entrés au Liban au cours de l’année écoulée pour y passer, discrètement, une semaine.

Il ne s’agit pas « d’infiltration ou d’excursions clandestines mais de voyages suivant +une procédure très méthodique+ », explique au Haaretz un des organisateurs qui assimile ces pèlerinages à ceux des Musulmans à La Mecque et Médine. « Nous faisons profil bas en raison du caractère très sensible de la situation entre Israël et le Liban », nuance-t-il toutefois. Lire la suite sur jssnews.com