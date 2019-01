Des images que les médias israéliens n’ont pas voulu montrer…

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou se plaint souvent – et avec raison – que les grands médias non seulement ont une nette tendance à le présenter négativement, mais également rechignent à mettre en valeur ses succès et notamment en matière de diplomatie à l’étranger. Ainsi, ce n’est que grâce aux réseaux sociaux, à des sites Internet sectoriels ou au journal Israël Hayom que l’on a pu voir l’accueil extrêmement chaleureux réservé par les Brésiliens au couple Netanyahou à son arrivée.Lire la suite sur lphinfo.com