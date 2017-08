Des hôtels de Tel-Aviv et d’Eilat refuseraient de louer des chambres d’hôtel aux juifs de France

Des hôtels de Tel-Aviv et Eilat commencent-ils à refuser des locations de chambres d’hôtel aux juifs de France ?

La question est devenue sérieuse. Des patrons d’hôtels israéliens sont excédés par les comportements de certaines familles juives françaises (pas plus de 3% des touristes juifs français selon les estimations d’IsraelValley) qui viennent séjourner dans des grands hôtels de Tel-Aviv et Eilat, et qui ne maîtrisent plus leurs enfants dans les restaurants, à la piscine (pisser dans l’eau sans se gêner), dans les lieux communs (des vacanciers juifs de France qui hurlent dans le lobby).

Un directeur d’hôtel interrogé par IsraelValley : « Durant le petit déjeuner des clients arrivent avec des gros sacs pour les remplir ensuite de fruits et autres pour les manger dans la journée ». « Des vols de serviettes ont lieu sans cesse »)

Selon des informations d’IsraelValley des directeurs d’hôtels israéliens, non-organisés, et de manière très discrète, commencent à refuser (un simple « nous sommes surbookés » suffit) une clientèle qui « perturbent les autres vacanciers ». Pas sympa tout ça!