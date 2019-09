Des fissures dans l’opposition des orthodoxes à Yaïr Lapid?

L’alliance scellée immédiatement après les élections entre Binyamin Netanyahou et ses “alliés” naturels” aura peut-être pour effet de “ramollir” l’opposition des orthodoxes à tout gouvernement aux côtés de Yaïr Lapid. Après l’appel de Binyamin Netanyahou à Benny Gantz pour un gouvernement d’union, des voix de font entendre – et pas des moindres – pour une attitude plus pragmatique, dans le but d’éviter de nouvelles élections.Lire la suite sur lphinfo.com