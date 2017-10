Des firmes israéliennes se lancent dans la chasse aux débris spatiaux

C’est un trend nouveau. Et qui peut rapporter gros. De nombreuses entreprises hightech israéliennes (une bonne dizaine), très peu repérables encore sur le plan international, se sont lancées sur le créneau de la chasse aux débris spatiaux.

Selon sciencesetavenir.fr : » A cause de l’activité humaine dans l’espace, les alentours de la Terre sont emplis de déchets. Qu’il s’agisse d’étages de fusées, de matériel ou de satellites artificiels qui ne sont plus en service, ce sont des dizaines de milliers de débris de plus de 10 cm qui entourent la planète. En ajoutant les débris supérieurs à 1 mm, le chiffre augmente à en faire tourner la tête : 150 millions de débris, environ 7.000 tonnes.

CHASSE AUX DECHETS. Airbus Defence and Space – en partenariat avec des université et entreprises publiques anglaises, suisses, sud-africaines, hollandaises et françaises – a développé un système de capture par harpon qui devrait être déployé à la fin de l’année 2017 ou début 2018.