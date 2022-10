Des F-35 israéliens ont pénétré l’espace aérien iranien

Des F-35 dans le ciel iranien ? Selon le rapport des médias saoudiens, le but de l’opération conjointe israélo-américaine était de simuler une frappe aérienne et maritime sur l’Iran.

Selon le média saoudien Elaph, des avions de chasse avancés de cinquième génération de l’armée de l’air israélienne F-35 ont pénétré l’espace aérien iranien à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois. Les radars iraniens et russes n’ont pas réussi à les localiser, selon le rapport.

Selon le site d’information, Israël et les États-Unis ont mené des exercices à grande échelle au-dessus de la mer Rouge. Il s’agissait de simuler une frappe aérienne et maritime sur l’Iran et la saisie de navires iraniens dans la mer du Golfe. Les exercices font partie d’une série de manœuvres menées par les deux pays à la fois secrètement et publiquement afin de se préparer aux frappes sur les sites nucléaires iraniens.

Reportage aux informations télévisées d’Israël/ Le F-35 Adir d’Israël a été photographié en train de survoler Beyrouth sans être remarqué. (Il devait y en avoir deux… quelqu’un a pris cette photo.) – Capture d’écran / NEWS TV d’Israël

Israël a préparé sa flotte aérienne, au premier rang desquelles les F-35, pour être prête dans le cas d’un Iran nucléaire. Les F-35 disposeraient désormais de l’autonomie nécessaire pour effectuer un éventuel raid sur l’Iran et ce, sans aucun ravitaillement en vol. Cette augmentation capacitaire vient aussi avec l’ajout d’une nouvelle bombe développée par Rafael Advanced Weapons Systems.

Evidemment, l’information n’a pas été confirmée tant à Jérusalem qu’à Washington.