Des espions iraniens «passent des millions de $ à des terroristes»

Des sources au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont révélé que des agents de la sécurité et des renseignements livrent personnellement la monnaie en espèce pour soutenir les combattants du Hezbollah affamés au Liban et en Syrie. Les livraisons quotidiennes aident à financer des systèmes de missiles plus récents et plus sophistiqués ainsi que des infrastructures militaires en Syrie, y compris des bases.