Des écrans géants bientôt dans les rues d’Israël.

Meir Edri a fait équipe avec Alltrade, en partie détenue par Teddy Sagi, pour amener la publicité dans les rues israéliennes à l’ère numérique.

Les enseignes de rue en Israël franchissent une nouvelle étape vers l'ère numérique: des sources informent que Meir Edri, ancien propriétaire d'Edri Media, a créé une nouvelle société, Edri 8, pour installer des écrans géants comme ceux de Times Square, New York. Edri a fait équipe avec l'entreprise de solutions informatiques Alltrade. Alltrade, dont les investisseurs sont Teddy Sagi, injectera 20 millions de NIS dans l'entreprise pour acheter des écrans et les exploiter. Edri détient 51% de la société et Alltrade le reste.