Des dizaines de terroristes à la tête de BDS

Il existe plus de 100 liens entre les organisations terroristes internationalement désignées, le Hamas, et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et des ONG promouvant le mouvement anti-israélien de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), dont certaines reçoivent un financement de la part de l’Union européenne. États et des fonds philanthropiques, selon un nouveau rapport du ministère des Affaires stratégiques.