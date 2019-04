Des dirigeants européens s’opposent à «l’accord du siècle» avant qu’il ne soit divulgué!!

Jared Kushner, le gendre et conseiller spécial du président Trump, chargé depuis près de deux ans d’élaborer le plan de paix du moyen orient, a affirmé dans une interview en arabe avec Sky News que le plan, dont les détails restent encore secret, est basé sur quatre principes fondamentaux: liberté, respect, sécurité et opportunités. Ce plan promettrait des améliorations concrètes dans la vie des Arabes palestiniens et devrait d’autre part être fortement axé sur les préoccupations de sécurité israéliennes. Mais, en tout état de cause, il exigerait des compromis des deux côtés. Cela n’empêche que celui-ci est dors et déjà condamné par les dirigeants européens avant même qu’il ne soit connu dans ses détails…Lire la suite sur tel-avivre.com