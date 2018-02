Combattants de l’unité Kometz opérant à la frontière (Photo: Tsahal)

Des deux côtés de la barrière de sécurité

C’est l’une des unités les plus secrètes de l’armée israélienne, mais ceux qui y travaillent opèrent le long des fronts les plus «chauds» d’Israël – la bande de Gaza, le Liban et la Syrie. L’unité Kometz est responsable de toutes les clôtures frontalières d’Israël. “La disponibilité des forces et la rapidité des rapports d’alerte et de dysfonctionnement sont extrêmement critiques”

C’est l’unité qui se risque tous les jours et toutes les nuits à la frontière. Bien qu’ils ne soient pas des soldats réputés combattants, les soldats de l’unité Kometz opèrent aux frontières de la bande de Gaza, du Liban et de la Syrie. Ils voient les terroristes de Daesh, du Hamas et du Hezbollah dans le blanc des yeux, et malgré tout cela – l’unité est restée relativement discrète. Vous n’entendez presque jamais parler d’elle, vous savez à peine ce que l’unité fait. L’unité Kometz est responsable de toutes les barrières frontalières d’Israël, du nord au sud – du bastion de Tsahal, sur le mont Hermon à la clôture à Eilat.Lire la suite sur jforum.fr