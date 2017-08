Des députés israélien et jordanien voulaient « s’expliquer » à la frontière

Le Premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu a dû intervenir ce mercredi pour empêcher que les tensions actuelles avec la Jordanie ne dégénèrent en pugilat entre des députés des deux pays s’étant donné rendez-vous à la frontière……Détails…….

Le député jordanien Yahya al-Saoud avait défié par l’intermédiaire des réseaux sociaux le parlementaire israélien Oren Hazan de le retrouver ce mercredi à Allenby (ou pont du roi Hussein), important point de passage entre la Jordanie et la Judée Samarie.

Hazan, coutumier tout comme Saoud des comportements et des propos jugés outranciers, avait relevé le défi en annonçant son intention d’aller « s’expliquer » avec Yahya al-Saoud.

Un collaborateur du Premier ministre israélien a appelé Oren Hazan « pour lui ordonner de ne pas se rendre au point de passage d’Allenby », a indiqué le bureau de Netanyahu. Oren Hazan était alors en route, mais n’est « pas allé plus loin, comme le (lui) a demandé le Premier ministre », selon ses propres déclarations à la radio.

Yahya al-Saoud était également en route pour la frontière quand il a appris que le face-à-face n’aurait pas lieu.