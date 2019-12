Des cyclistes israéliens dans le Tour de France 2020

Israël a dévoilé mercredi une équipe de cyclistes pour le Tour de France, une première pour l’État hébreu qui souhaite ainsi entrer dans la cour des grands rendez-vous sportifs internationaux et présenter une image de «tolérance».

La nouvelle «Start-up nation» remplacera l'équipe suisse Katusha-Alpecin, une équipe du World Tour – le plus haut niveau cycliste mondial et donc qualifiée d'office pour le Tour – achetée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams et d'autres investisseurs.