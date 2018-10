Des chercheurs de l’hôpital Meir de Tel Aviv découvrent que l’huile de cannabis soulage les symptômes de la maladie de Crohn

Selon une nouvelle étude, la consommation d’huile de cannabis soulagerait les symptômes de la maladie de Crohn et améliorerait la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes et ce, même si elle n’a aucun effet sur l’inflammation chronique de l’intestin.

Alors qu’en France comme ailleurs, se pose de plus en plus la question de la consommation de cannabis à usage thérapeutique, une nouvelle étude met en lumière les bienfaits de cette drogue douce dans le soulagement des symptômes de la maladie de Crohn.

Des chercheurs de l'hôpital Meir de l'Université de Tel Aviv et de la clinique Kupat Holim en Israël viennent de présenter lors de la réunion annuelle de United European Gastroenterology (UEG Week 2018) qui se déroulait à Vienne, en Autriche, les résultats de leurs recherches. Selon eux, et contrairement à l'avis médical jusqu'ici établi, l'huile de cannabis serait intéressante pour soulager les symptômes de cette maladie auto-immune et ce, même si elle ne réduit pas du tout l'inflammation de l'intestin.