De nombreux oiseaux migrateurs passent par Israël dans le cadre de la migration annuelle allant d’Europe vers l’Afrique. Des dizaines de milliers de grues vont bientôt arriver en Terre Sainte mais en attendant, comme chaque année, plus de 1500 pélicans ont atterri vendredi dans le lac Hula, dans le nord, alors qu’ils faisaient route entre la Roumanie et le sud-est de l’Afrique…….Détails et Vidéo……..