Des avions israéliens frappent 8 cibles iraniennes

L’armée israélienne a déclaré que les frappes aériennes tôt mercredi 18 novembre, qui ont traversé une ligne de cibles iraniennes et syriennes, ont répondu aux bombes qui ont été placées sur le Golan israélien depuis la Syrie et désamorcées mardi. Les avions de combat ont frappé des dépôts d’armes, des postes de commandement, des postes militaires et des batteries de missiles anti-aériens iraniens des forces Al Qods. Les cibles comprenaient également un complexe militaire iranien utilisé par de hauts fonctionnaires, un poste de commandement de la Division 7 de l’armée syrienne et des missiles sol-air mobiles. Lire la suite sur jforum.fr