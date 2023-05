Des avantages accrus pour les réservistes de Tsahal

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le major-général Yaniv Asor, chef de la direction de la main-d’œuvre de Tsahal, ont annoncé dimanche une augmentation majeure des remises et des avantages pour les réservistes et leurs familles.

Le nouveau programme d'un montant de 200 millions de shekels (55 millions de dollars) représente 15 fois le budget actuel. Il devrait être approuvé après l'adoption du budget de l'État en mai, par un comité des ministres le 5 juin et par le Cabinet le 11 juin.