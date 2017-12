Nous apprenons avec une infinie tristesse le décès vendredi à Paris du rabbin Josy Eisenberg z.l. Ses obsèques auront lieu mardi matin à Jérusalem. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. La direction et la rédaction de LPH adressent à toute sa famille ses plus sincères condoléances et lui assurent son affection pour cette douloureuse épreuve. […] Lire la suite sur lphinfo.com