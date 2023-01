Derhy:  »S’ils nous ferment la porte, nous rentrerons par la fenêtre »

Arié Derhy a réagi ce soir (mercredi) à la décision de la Cour Suprême d’annuler sa nomination en tant que ministre.

Il a confirmé qu’il resterait à la tête du parti Shass et qu’il ferait tout pour continuer sur le chemin tracé par les Rabbanim du parti.

»Lorsque j’ai entendu la décision de la Cour Suprême – qui n’était pas une surprise – j’ai ressenti de la joie », a déclaré Derhy, »Il n’y a pas de plus grande joie que celle d’ôter le doute. Et c’est très bien que la décision ait été prise par 10 contre 1. Le peuple verra et jugera ». Lire la suite sur lphinfo.com