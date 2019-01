Depuis le Tchad pour une visite historique, Netanyahu nargue l’Iran et les Palestiniens : “Laissons-les s’énerver !”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en visite historique au Tchad, s’est félicité dimanche de cette nouvelle victoire diplomatique à son actif.

“Je me suis envolé cette nuit pour le Tchad, immense état musulman frontalier de la Libye et du Soudan. Cette visite fait partie de la révolution que nous menons dans le monde arabe et musulman”, a déclaré le dirigeant israélien dans un communiqué.Lire la suite sur lemondejuif.info