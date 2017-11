Depuis le 1er novembre, la municipalité de Tel Aviv intensifie les contrôles

Début novembre, la municipalité de Tel-Aviv a commencé à faire appliquer la loi entrée en vigueur depuis septembre 2017. De nouveaux inspecteurs spécialisés dans la législation des vélos et trottinettes vont intensifier les contrôles…

Le but : diminuer le nombre d’accidents impliquant les piétons et avec les vélos ou les trottinettes. Les infractions seront passible d’ amendes pouvant aller jusqu’à 1000 shekels plus la confiscation du vélo qui ne sera restitué qu’après paiement.

Cette législation fait suite à une vaste campagne publicitaire sur les dangers des vélos et des trottinettes. Il est désormais interdit pour les vélos et les trottinettes de rouler sur le trottoir, ceux disposent en general de pistes cyclables (qui sont à pendre dans le sens de la circulation). En l’absence de piste, les velos devront rester sur la route tout en serrant à droite. Lire la suite sur tel-avivre.com