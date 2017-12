Denis Charbit : « Le rapport à Israël est un marqueur politique fort en France ».

Denis Charbit est arrivé en Israël en juillet 1974, à l’âge de 14 ans avec ses parents. La visite d’Anouar al-Sadate en Israël, en novembre 1977, marquera Denis Charbit et lui fera sentir l’importance de l’Histoire. Ses études le porteront cependant vers la science politique, domaine qui occupe la majeure partie de ses travaux.

Denis Charbit dit avoir conscience de l’importance de faire vivre le lien entre la France et Israël : « Généralement, lorsque je suis sollicité en Israël, c’est pour parler de la France et lorsque je suis sollicité en France c’est pour parler d’Israël ». Cette double dimension n’est pas selon lui une contradiction mais constitue une harmonie et d’une complémentarité qu’il essaye de perpétuer dans ses recherches. Lire la suite sur israelvalley.com