Démographie: Comment la population israélienne va doubler

Avec deux pour cent par an, la croissance démographique d’Israël est la plus rapide des pays développés. Cela signifie que d’ici 2050 la population aura doublé et passera de 9 millions actuellement à 17,6 millions selon les indications du Bureau des statistiques, et cela dans un pays de la taille du New Jersey.

Les données de la démographie en Israël sont tombées. L’état juif a d’ores et déjà l’une des plus fortes densités de population du monde occidental. Comment ce petit pays, secoué par ses problèmes de politique intérieure et extérieure, va-t-il pouvoir relever ce défi ?

Le gouvernement se concentre sur la construction de logements. D’ici 2040, le pays disposera de 1,5 million de nouveaux logements. Toutefois, la priorité donnée au logement est critiquée entre autres par de nombreux maires. Ils estiment qu’il faudrait d’abord investir dans les infrastructures et commencer par construire de nouvelles routes, des systèmes de traitement des eaux usées, développer les transports publics, favoriser les écoles et les hôpitaux.

Par ailleurs, cette politique du logement avant tout ne prévoit pas comment les autorités locales financeront leurs services face à l’explosion du nombre de leurs administrés. De plus, on peut légitimement se demander au regard des innombrables nouveaux quartiers voire des nouvelles villes comment le pays arrivera à conserver des espaces verts qui, notamment dans le centre, deviennent une denrée rare.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse