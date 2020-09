Démission importante au ministère des Finances

Shaoul Meridor, directeur du département des budgets au ministère des Finances a annoncé sa démission. Dans sa lettre au ministre de la Santé Israël Katz, Shaoul Meridor explique : « Durant les derniers mois, et plus encore les dernières semaines, ma capacité d’accomplir mon travail comme directeur du département des budgets est devenue impossible. Malheureusement, vous (Israël Katz) ne m’avez pas permis, ainsi qu’à d’autres fonctionnaires dans divers départements du ministère, d’accomplir ce que nous savons faire : élaborer, proposer, analyser et jauger les décisions politiques qui permettront à l’économie israélienne de surmonter la crise du Corona ».Lire la suite sur lphinfo.com