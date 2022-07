Démission de Boris Johnson: quelles conséquences pour Israël?

Les relations entre la Grande-Bretagne et Israël sont au beau fixe. Un responsable politique cité par Israël Hayom explique: »Boris Johnson est un ami de Yaïr Lapid, mais ce n’est pas la seule raison qui fait que les relations sont bonnes. Plusieurs personnalités de la direction britannique sont des amies d’Israël. Les deux pays partagent des valeurs et des intérêts communs, et les ministères des Affaires étrangères ont mis au point une stratégie pour promouvoir les relations bilatérales ».Lire la suite sur lphinfo.com