Demain soir Yom Hashoah en Israël

En Israël, la Journée du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme (en hébreu Yom HaShoah) est une journée de commémoration nationale, dédiée à la mémoire des six millions de Juifs assassinés au cours de la Shoah. C’est un jour solennel, qui débute le 27 du mois hébraïque de Nissan au coucher du soleil et s’achève le lendemain soir, comme le veut la tradition juive.

Yom Hashoah 2020 commencera le soir du lundi 20 avril et se poursuivra jusqu’au mardi 21 avril.

La Journée du souvenir de la Shoah et de l’héroïsme 2020 s’ouvrira par une cérémonie officielle, à Yad Vashem, en présence du président de l’État d’Israël et du Premier ministre. Six torches, représentant les six millions de Juifs assassinés, seront allumées. Comme chaque année, les récits personnels des rescapés de la Shoah choisis pour allumer les torches seront retranscrits par le biais de six courts métrages projetés au cours de la cérémonie, qui, cette année, sera filmée à l’avance, sans public, et retransmise le soir de Yom Hashoah à la télévision, la radio et via les sites Internet de Yad Vashem.

Le lendemain matin, une sirène retentira pendant deux minutes dans tout le pays. Toute activité est alors suspendue, les piétons s’immobilisent, les voitures s’arrêtent sur le bas-côté et tous observent deux minutes de silence en hommage aux victimes de la Shoah.

Après la sirène, une cérémonie de dépôt de gerbes est organisée à Yad Vashem, mais cette année encore, en l’absence de public. Tout au long de la journée, la télévision et la radio diffusent des émissions consacrées à la Shoah. Ces dernières années, d’autres pays et communautés juives ont adopté la date du 27 du mois de Nissan, celle de Yom Hashoah, pour commémorer les victimes de la Shoah.