A la veille de la reprise des pourparlers, des hauts-fonctionnaires du ministère israélien de l'Energie ont fait savoir à leurs homologues libanais qu'il est possible de résoudre le litige sur les frontières maritimes économiques entre les deux pays en quelques semaines ou au plus quelques mois pour autant que ces derniers arrivent aux négociations « avec un esprit positif et pragmatique ».