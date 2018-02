Défense des Etats-Unis : le Pentagone entend se doter de mini-armes nucléaires

Le Pentagone a publié vendredi l’édition 2018 de son “Analyse de la posture nucléaire” (NPR) dans lequel il milite notamment en faveur d’armes nucléaires de faible puissance.

Premier document du genre depuis 2010, la NPR est censé donner la ligne directrice guidant la politique des Etats-Unis en matière de renforcement de la dissuasion nucléaire, qui est déjà la plus importante au monde.

"Les Etats-Unis sont aujourd'hui confrontés à un environnement au sein duquel la menace nucléaire est plus diverse et sophistiquée qu'elle ne l'a jamais été. Les programmes de développement et de déploiement des armes nucléaires et des systèmes de lanceurs des adversaires potentiels sont particulièrement dynamiques", s'inquiète le document.