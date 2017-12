Défaite diplomatique des Palestiniens : la CPI ne poursuivra pas Israël pour l’arraisonnement du navire pro-Hamas Mavi Marmara

La Cour pénale internationale (CPI) ne poursuivra pas Israël pour l’arraisonnement du navire pro-Hamas Mavi Marmara en mai 2010, a annoncé la procureure jeudi, confirmant une précédente décision de clore l’enquête préliminaire.

“J’ai tout d’abord conclu, à mon humble avis et au terme d’un examen minutieux, que les arguments présentés par la Chambre préliminaire I dans sa demande ne justifiaient pas que je revienne sur ma précédente décision”, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué qui précise que son Bureau a réexaminé plus de 5000 pages de documents, y compris les témoignages de plus de 300 passagers qui se trouvaient à bord du Mavi Marmara, ainsi que d’autres documents. Lire la suite sur lemondejuif.info