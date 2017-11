Vous rêvez de courir dans le désert ? Avec ses 42 kilomètres au cœur du Neguev en Israël, le Désert Marathon d’Eilat est un beau défi. Avec une organisation au top et un départ matinal, c’est aussi une course accessible même si chaleur, sable et roches sont présents……Détails, Photos et Vidéo…..