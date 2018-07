Découvrez l’appartement le plus cher à la vente en Israël

Ce penthouse de deux étages est situé dans les étages supérieurs d’une tour résidentielle de la promenade de Tel-Aviv. Il possède une vue dégagée sur la mer. Sa construction devrait être achevée en avril 2019. Dans cet appartement, vous disposerez de près de 900 mètres carrés au sol. Ajoutez à cette coquette superficie, 300 mètres carrés de balcons.

Tel-Aviv est généralement considéré comme l’une des villes d’Israël où il fait décidément bon vivre. Mais encore faut-il avoir les moyens de ses envies. Pour devenir l’heureux propriétaire de ce penthouse, il vous faudra débourser la modique somme de 160 millions de shekels (37 millions et demi d’euros).

Ce prestigieux penthouse est situé dans la tour actuellement en construction sur Hayarkon Street. Il jouxte la tour de l’Opéra, en bord de mer. La maison de vos rêves occupe les 24ème et 25ème étages de la résidence.

Le kilomètre d’or de Tel-Aviv

Les agences immobilières à l’étranger appellent cette zone « le kilomètre d’or de Tel-Aviv », car elle est considérée comme le meilleur emplacement de la ville avec vue imprenable sur la mer.

Le penthouse de 2 étages possède des baies vitrées, de hauts plafonds et une vue à 360 degrés sur la ville et la mer. C’est le plus haut bâtiment du quartier. Sa superficie permet à ses futurs propriétaires de concevoir l’intérieur de l’appartement de la meilleure façon possible pour eux. Ils peuvent choisir un thème décoratif, la couleur et même le nombre de chambres.

Dernier détail et pas des moindres, l’appartement est livré avec salle de gym, piscine et spa et … un accès direct à la mer.

SOURCE : Calcalist