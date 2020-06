Découvrez la première station d’autobus climatisée en Israël

Pour la première fois en Israël et dans le monde, une station d’autobus intelligente et climatisée a été installée dans la ville d’Eilat.

C’est indéniablement la capitale des vacances en Israël. Eilat accueille chaque année 2,8 millions de vacanciers d’Israël et du monde entier. Une ville où l’été dure presque toute l’année. La première station climatisée et intelligente au monde sera opérationnelle dans les prochains jours.

« Il s’agit de la première station intelligente climatisée au monde, une station solaire », a déclaré ce matin Eli Lankri, député et maire adjoint d’Eilat. « Eilat mène un programme d’indépendance énergétique et nous produisons plus de 70% de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Nous prévoyons d’étendre le projet et d’installer davantage de stations de ce type dans la ville. »

Selon lui, « la vie revient lentement à la normale, les hôtels ouvrent progressivement et il y a 60% d’activité normale ici aujourd’hui. Mais on prévoit une occupation complète en juillet août. »

Deux stations pilotes seront installée pour l’été dans la ville. Si l’essai s’avère concluant, les modèles seront disponibles à travers toute la station balnéaire.