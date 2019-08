L’Etoile de Teegarden se trouve dans la constellation du Bélier et elle a été découverte en 2003. Peu de temps avant l’été, des astronomes israéliens ont repéré autour de la naine rouge deux planètes désignées par les lettres b et c. D’après une étude récente, elles réuniraient toutes les conditions nécessaires à l’apparition de la vie……Détails…….. Lire la suite sur koide9enisrael