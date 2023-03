Découverte incroyable à Jérusalem

En Israël, on continue toujours à jouer les Indiana Jones ?Plus que jamais !

Une perle en or pur datant de plus de 1600 ans a été découverte lors de fouilles archéologiques au parc d’Emek Tzurim. C’est une jeune volontaire de 18 ans, bénévole au projet de tamisage, Hallel Feidman, qui a fait cette incroyable découverte :

“J’ai versé le seau sur le tamis et j’ai commencé à laver le matériel qui provenait des fouilles de la Cité de David. Puis j’ai vu quelque chose de brillant dans le coin du tamis, assez différent de ce que je vois d’habitude. Je me suis immédiatement adressée à l’archéologue et il m’a confirmé que j’avais trouvé une perle en or. Tout le monde ici était très excité ! »



Et l’on sait d’où provenait ce précieux petit joyau ?

Selon Shlomo Greenberg et Ari Levy, directeurs des fouilles pour le compte de l’Autorité israélienne des antiquités, « la perle provenait d’une structure imposante d’au moins 25 mètres de long. Cette structure a été construite sur la route de pèlerinage dans la ville de David. Le style de la construction caractérise les bâtiments haut de gamme. L’aisance matérielle des résidents du bâtiment est attestée par d’autres trouvailles qui y ont été découvertes. Par exemple, des récipients en argile importés et un sol en mosaïque. »

Cette perle en or millénaire est, d’après l’Autorité israélienne des antiquités, assez unique et faite à la main. Elle proviendrait d’un collier ou d’un bracelet comprenant d’autres perles. “L’aspect le plus intéressant de l’objet est sa méthode de fabrication unique et complexe », explique le Dr Golani : « Une bonne compréhension des matériaux et de leurs propriétés est nécessaire, ainsi que le contrôle de la chaleur. Il faut pouvoir d’une part, souder les minuscules perles entre elles pour créer un minuscule anneau. D’autre part, il faut éviter une surchauffe qui pourrait conduire à la fonte de l’ensemble de l’or. »

Déjà à l’époque on avait donc affaire à de vrais pros ?!

Toujours selon les informations recueillies, la technique de manufacture utilisée est très probablement originaire de la région de Mésopotamie. Cette technique était en effet répandue il y a environ 4500 ans. La découverte revêt une importance particulière. D’abord en raison du faible nombre d’objets en or découverts à ce jour, et surtout de la rareté de ce type de perle.

Des perles similaires ont été découvertes dans des grottes funéraires il y a 2500 ans (à la fin de la période du Premier Temple) près de la Cité de David, lors de fouilles précédentes.

« Bien qu’il s’agisse d’une découverte minuscule, ce sont précisément ces objets personnels et quotidiens qui parviennent à nous toucher. Ils nous connectent plus que tout autre chose, directement et indirectement à une personne imaginaire. Un examen attentif de cet objet nous emplit d’un profond sentiment d’admiration pour les compétences et les capacités techniques de ceux qui nous ont précédés », s’émeut Eli Escusido, directeur de l’Autorité israélienne des antiquités.

SOURCE: Infotravel