Découverte funeste à Ashkélon…

Deux femmes ont été retrouvées mortes dans un appartement dans la ville côtière d’Ashkelon mardi. Une enquête de police est en cours… Les corps de deux sœurs jumelles de 49 ans ont été retrouvés aujourd’hui par la police dans leur appartement d’un immeuble résidentiel de la rue Efraim Tzur dans la ville méridionale d’Ashkélon. La police avaient été alertée par le centre médical Brazilai dans lequel travaillaient les deux femmes mais absentes depuis plusieurs jours et qui ne répondaient pas non plus au téléphone. Les voisins ont également rapporté que les jumelles n’avaient pas été vues ces derniers jours. Lire la suite sur tel-avivre.com