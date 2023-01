Découverte émouvante enfouie à Lodz en Pologne

Que nous racontent ces objets du culte trouvés dans la ville de Lodz. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Les ouvriers polonais du bâtiment de la ville de Lodz n’en n’ont pas cru leurs yeux. Lors de la rénovation d’un bâtiment, à environ un mètre et demi de profondeur sous terre, ils ont découvert ces jours ci un trésor historique extraordinaire : des centaines d’objets juifs enveloppés dans des journaux. Ils ont ainsi été préservés pendant plus de 80 ans. Chandeliers, coupes, couverts, livres saints, hanoukiyot et autres.

Le journaliste Ofer Aderet raconte que les Juifs ont enfoui ces objets dans un immeuble au 23, rue Polnotsna au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils espéraient sans doute revenir les prendre à l’avenir, mais ils ne sont jamais revenus. Un tiers des habitants de Lodz avant la Shoa étaient juifs, soit environ un quart de million de personnes. Seuls quelques milliers d’entre eux ont survécu.

Retrouver des héritiers

David Gurfinkel de la communauté juive locale a dit avec beaucoup d’émotion que c’était une trouvaille rare autant en quantité qu’en qualité . » Je ressens que ces objets là veulent nous dire quelque chose « .

Et il a raison. Vous êtes invités à observer la photo et à réfléchir à ce que viennent nous raconter ces plus de quatre cent objets qui ont été découverts.

Que raconte le set de la Avdala du samedi soir avec lequel ils ont séparé le kodech du hol, le sacré du profane. Ou les petites coupes pour enfants qui buvaient dans la coupe de Kiddouch du papa. Puis les beaux chandeliers de Shabbat en argent de la maman. Ils nous parlent d’odeur et de goût, de tradition et de famille, d’identité et de nostalgie, de tentative d’extermination et de victoire de la vie.

A présent, on essaye de retrouver les héritiers légaux des objets. Car peut-être que ces Juifs de Lodz ont aujourd’hui des descendants vivants. Mais dans un certain sens, nous tous, le peuple juif tout entier, sommes leurs héritiers.