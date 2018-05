Découverte d’une installation secrète iranienne©

Une équipe de chercheurs en prolifération des armes, en Californie pense avoir “trébuché” sur les preuves de l’existence d’une installation secrète, dans le désert iranien, “Où l’Iran semble avoir redémarrer son programme de missiles de longue portée”. Cette annonce a été faite par le New York Times. Les chercheurs de l’Institut International des Etudes Stratégiques ont dit que les travaux sur ce site se prolongent souvent sous la couverture de la nuit et se focalisent sur les moteurs et les carburants pour les roquettes.Lire la suite sur jforum.fr