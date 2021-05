Décision symbolique et morale d’employés de la compagnie d’électricité

Le comité d’entreprise de la compagnie nationale d’électricité a pris une décision courageuse et morale en signe de solidarité avec les familles des soldats disparus et des civils détenus. Après les dégâts causés par les tirs du Hamas aux câbles fournissant l’électricité à Gaza, le comité a annoncé qu’il n’effectuera aucune réparation tant que ne seront pas restitués les dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d et libérés les deux citoyens israéliens détenus.Lire la suite sur lphinfo.com