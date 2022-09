Décès du Rav David Nakache: la communauté francophone perd l’un de ses piliers

A la sortie de Rosh Hashana, la communauté francophone israélienne apprenait le décès du Rav David Nakache de Netanya, un des piliers de l’alya française.

Le Rav David Nakache était un ancien élève du Rav Mordehaï Eliahou, zatsal et le directeur de la Yeshiva Ets Haïm à Netanya. Dans le cadre de ses fonctions le Rav Nakache a beaucoup oeuvré pour la diffusion de la Torah mais aussi pour l’alya et l’intégration des Français en Israël. Il était toujours présent pour les aider et les écouter. Il a marqué de très nombreux olim de France par ses cours et par l’aide qu’il leur a procurée dans leur nouvelle vie en Israël. Lire la suite sur lphinfo.com