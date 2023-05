Décès de Harry Belafonte « le Juif le plus populaire d’Amérique »

Le célèbre chanteur, acteur et militant des droits de l’homme Harry Belafonte est décédé à l’âge de 96 ans dans sa maison de l’Upper West Side de New York. Né à New York, Belafonte était l’un des premiers artistes afro-américains à connaître un succès commercial important aux États-Unis. Bien qu’il ait été élevé dans le catholicisme, il a consacré sa vie à des causes, des valeurs et des personnalités juives.Lire la suite sur jforum.fr