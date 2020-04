Décès de celui qui fut secrétaire particulier du Rabbi de Loubavitch

Le Corna a fait une nouvelle victime connue dans la judaïcité américaine. Le rav Yehouda Leib Gruner (88) zatzal est décédé des suites de cette maladie. Il avait été le secrétaire particulier du Rabbi de Loubavitch zatsal durant plus de quarante ans. Il a été inhumé mercredi matin à Brooklyn. Il laisse derrière lui son épouse, trois fils et quatre filles dont certains sont des « shlouh’im » aux Etats-Unis et en Israël.Lire la suite sur lphinfo.com