De nouveaux couloirs aériens vont accroître le tourisme et les voyages d’affaires en Israël.

La récente décision de l’Arabie saoudite et d’Oman d’autoriser les survols civils israéliens est un développement régional important qui a déjà un impact positif sur l’industrie aérienne israélienne. Les vols entre Israël et l’Extrême-Orient seront beaucoup plus courts grâce à ce nouveau corridor aérien, ce qui permettra aux compagnies aériennes de proposer des itinéraires plus directs et plus efficaces.

De même, la décision d’El Al de survoler l’Arabie saoudite et Oman en route vers la Thaïlande est un moment historique pour la compagnie nationale israélienne, car elle ramène la durée du vol de Tel Aviv à Bangkok de dix heures et demie à huit heures seulement. Cela devrait ouvrir de nouvelles perspectives à la compagnie aérienne dans la région et El Al devrait relancer sa ligne vers l’Inde, qui avait été fermée pendant la pandémie.Lire la suite sur israelvalley.com