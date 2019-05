De nombreux incendies ont éclaté en Israël

Les températures ont dépassé les 40 degrés dans tout le pays en cette journée de Lag Ba Omer et de nombreux incendies ont éclaté comme l’avaient redouté les services des sapeur-pompiers. Le kibboutz Harel, situé au nord de Beit Shemesh, a été envahi par les flammes tout comme Mevo Modim, Gimzo et Kfar Daniel ou encore Beit Haggai. Les maisons ont été évacuées et l’électricité coupée. Près de Beit Haggai, on déplore six blessés. .Lire la suite sur tel-avivre.com