De la gravité et des larmes de Yom Hazikaron à la joie et la fierté de Yom Haʿatzmaout: C’est ça Israël

Alors que les commémorations débuteront lundi soir, lorsqu’une sirène d’une minute retentira dans tout le pays, et que cette semaine vont se succéder la tristesse de Yom Hazikaron, le Jour du Souvenir des Soldats tombés pour Israël, fêté la veille, et la joie de Yom Haatsmaout, la Fête Nationale d’Israël, le “Jour de l’indépendance” de l’état d’Israël, chacun sait que cette année particulièrement, ces jours de commémoration n’auront pas la couleur des années précédentes.

Comme jadis, la veille du Jour de l’indépendance sera d’abord observé le “Jour du souvenir” en mémoire des combattants morts lors de la guerre d’indépendance israélienne ainsi que de tous les soldats israéliens tombés depuis cette date sur le champ de bataille, mais encore des victimes du terrorisme. Pendant 24 heures, tous les magasins et lieux de divertissements seront fermés. A deux reprises, une sirène retentira à travers tout le pays, la seconde mardi matin, dans les 52 cimetières militaires d’Israël. La population observera deux minutes de silence et suspendra son activité. Des prières publiques seront récitées dans les cimetières militaires et les différentes chaînes de télévisions et stations de radio diffuseront des programmes consacrés aux actions glorieuses des soldats défunts, tandis que dans les écoles, on honorera les anciens élèves tombés au combat. Lire la suite sur tribunejuive.info