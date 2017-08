De la gélatine de porc dans votre dentifrice !

Difficile d’y échapper : la gélatine de porc est présente dans de nombreux produits de consommation courante. On la retrouve dans les vaccins, les bonbons, les gels douche, les yaourts et même nos dentifrices. Un casse-tête pour ceux qui souhaiteraient éviter d’en consommer…..Détails…..

Éviter la gélatine de porc est plus compliqué qu’il n’y paraît

Les personnes de confession juive ou musulmane la bannissent de leur assiette du fait de leur religion interdisant le porc, tandis que les adeptes des régimes végétariens ou végétaliens s’en écartent par philosophie, refusant d’ingérer le moindre produit d’origine animale.

Or, la gélatine de porc, puisque c’est bien d’elle dont il s’agit, est pratiquement omniprésente dans nos produits de consommation courante. La traquer paraît donc plus compliqué qu’il n’y paraît de prime abord.

Sur les étiquettes et les emballages, cet additif est en principe signalé par la mention « gélatine » (dans 95 % des cas, cette mention indique la présence de porc) ou se cache derrière la mention « E428 » ou « E441 ».

Le site Open Food Facts, qui se veut un « projet citoyen à but non lucratif », propose même de renseigner et d’informer les internautes sur la composition de très nombreux produits commercialisés à l’échelle planétaire.

Aux rayons alimentaires, les bonbons gélifiés contiennent de la gélatine de porc. Il y en a aussi dans des préparations de crème glacée, des pâtes à tartiner, des gâteaux à la crème, des sauces cuisinées, des pizzas, certains yaourts ou fromages allégés.